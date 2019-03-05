Джордан Хендерсон - о победе в ЛЧ: это лучший момент в моей жизни. Без Клоппа это было бы невозможно

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон поделился эмоциями после победы над "Тоттенхэмом" (2:0) в финале Лиги чемпионов."Без этого тренера это было бы невозможно. По ходу сезона вам приходится переживать трудные времена, но то, что он сделал с тех пор, как пришел сюда, невероятно.В команде невероятное единение, он создал особенную атмосферу в раздевалке — вся похвала пусть достанется тренеру.Я так горжусь тем, что являюсь частью этого футбольного клуба, для меня это нечто особенное. Я просто стараюсь выступать на максимуме каждый раз, когда играю в футбол, и помогать своей команде, несмотря ни на что. У меня были трудные времена, но я продолжал идти — так же, как этот клуб.Это лучший момент в моей жизни, это то, о чем я мечтал с детства. Дело не во мне, не в том, что я капитан, дело не в поднятии трофея. Дело в этом клубе, этих игроках, этом тренере. Теперь мы должны продолжать", - цитирует Хендерсона BBC.