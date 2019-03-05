Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ, объяснила свой поступок: делайте сумасшедшие вещи

Девушка в купальнике, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0:2) в Мадриде, объяснила свои действия желанием совершить неординарный поступок, который запомнится на всю жизнь."Стрикинг в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана, чтобы жить. Делайте сумасшедшие вещи, которые вы запомните навсегда", - написала Кинси Волански в инстаграме, опубликовав видео своего забега на поле.Кинси Волански является девушкой популярного видеоблогера из России Виталия Здоровецкого. На купальнике, в котором она выбежала на поле, было написано название их с парнем сайта, специализирующегося на пранках эротического характера.Рекламные специалисты отмечают, что такая реклама сайта во время финала Лиги чемпионов на самом деле стоит очень больших денег. Поэтому забег девушки, очевидно, связан не только с желанием совершить необычный поступок, но и с целью дополнительного заработка. Это подтверждают и ее видео в сториз инстаграма, на которых Кинси призывает своих подписчиков заходить на прорекламированный сайт.