Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Аккаунт в инстаграме американской модели и актрисы Кинси Волански заблокировали.Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов — 2018/2019. В нем"Тоттенхэм Хотспур" проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:2.Модель еще не прокомментировала ситуацию, как и администрация социальной сети.Стоит отметить, что после случившегося менее чем за сутки на Волански подписалось в инстаграме более 2 млн человек.