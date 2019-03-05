Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Аккаунт в инстаграме американской модели и актрисы Кинси Волански заблокировали.

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов — 2018/2019. В нем"Тоттенхэм Хотспур" проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:2.

Модель еще не прокомментировала ситуацию, как и администрация социальной сети.

Стоит отметить, что после случившегося менее чем за сутки на Волански подписалось в инстаграме более 2 млн человек.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:44
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