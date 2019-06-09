Выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов модель готова повторить поступок

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и лондонским "Тоттенхэмом", заявила, что готова повторить свой поступок.

После его забега количество подписчиков девушки выросло с 300 тысяч до 2 млн.

"Когда мне исполнится 30, я планирую заработать достаточно денег, чтобы уйти из модельного бизнеса, и выход на поле в финале Лиги чемпионов только поможет мне. Я планирую еще выбегать на поле, чтобы увеличить популярность. Реакция была невероятной, я была счастлива. Это самый волнительный момент в моей жизни", — цитирует Волански The Sun.

"Газета.ру"
Сегодня, 15:25
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