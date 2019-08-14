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Вейналдум рассказал о том, как главный тренер Юрген Клопп помог команде снять напряжение

Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум рассказал о том, как главный тренер "красных" Юрген Клопп помог команде снять напряжение перед игрой, передает The Athletic.

Речь идет о финальной игре Лиги чемпионов сезона-2017/18. Тогда "Ливерпуль" играл с "Реалом" и проиграл 1:3.

"Он зашел в раздевалку в боксерах с Криштиану Роналду, в которую рубашку заправил. Мы все по полу от смеха от этой картины катались. Помог снизить нам градус напряжения. В таких ситуациях все очень серьезны, сосредоточены, но Клопп был расслаблен, шутил", — рассказал Вейналдум.

"Газета.ру"


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Теги: Вейналдум Клопп Роналду Ливерпуль Реал
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