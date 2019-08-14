Полузащитник "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум рассказал о том, как главный тренер "красных" Юрген Клопп помог команде снять напряжение перед игрой, передает The Athletic.
Речь идет о финальной игре Лиги чемпионов сезона-2017/18. Тогда "Ливерпуль" играл с "Реалом" и проиграл 1:3.
"Он зашел в раздевалку в боксерах с Криштиану Роналду, в которую рубашку заправил. Мы все по полу от смеха от этой картины катались. Помог снизить нам градус напряжения. В таких ситуациях все очень серьезны, сосредоточены, но Клопп был расслаблен, шутил", — рассказал Вейналдум.
"Газета.ру"
Вейналдум рассказал о том, как главный тренер Юрген Клопп помог команде снять напряжение
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