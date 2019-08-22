Защитник "Краснодара" Александр Мартынович прокомментировал поражение команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:4).
"Очень неудачная игра с нашей стороны – ничего особо не создали впереди. На мой взгляд, во втором тайме зря побежали вперед, слишком увлеклись атакой. Пропустили быструю контратаку – 0:2 и все, потеряли контроль над игрой, и дальше уже было трудно вернуться. У меня нет слов – не знаю, что сказать.
В любом случае у нас будет ответная игра, полный стадион, все билеты проданы. Надо выходить и играть для болельщиков, показать хороший футбол. Чтобы те, кто купили билеты, переживали за команду и всегда оставались с нами. Понятно, что в ответной игре будет тяжело вернуться, шансов практически нет, но надо сыграть для болельщиков.
Лига Европы – это хорошо, международные игры и болельщикам интересны, и нам. Хотелось попробовать силы в Лиге чемпионов, но, видимо, не справились. Опять же, перед началом встречи вряд ли кто-то мог подумать, что с таким счетом закончится матч. Тяжело говорить что-то по этому поводу", - цитирует Мартыновича ТАСС.
Александр Мартынович: во втором тайме "Краснодар" зря побежал вперед
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