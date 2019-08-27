Андрей Чернышов: ставлю 1% на проход "Краснодара" в противостоянии с "Олимпиакосом"

Бывший тренер "Спартака" Андрей Чернышов оценил шансы "Краснодара" в противостоянии с "Олимпиакосом" в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч в Греции "быки" проиграли со счётом 0:4.

фото: официальный сайт "Краснодара"





Невыход в групповой этап Лиги чемпионов в данном случае будет маленькой трагедией, потому-то был пройден "Порту" (очень серьёзная команда) и сейчас достался не самый сильный соперник. Поэтому это будет большим разочарованием", — цитирует Чернышова



Напомним, ответная игра пройдёт в Краснодаре сегодня, 27 августа, начало — в 22:00 мск. "Проиграй "Краснодар" 0:3, я бы сказал, что еще есть шансы отыграться и пройти дальше, но в данной ситуации оставлю 1% на проход "Краснодара". Но надо верить в себя и верить в победу, как не банально это прозвучит. Это футбол и в нем случаются чудеса.Невыход в групповой этап Лиги чемпионов в данном случае будет маленькой трагедией, потому-то был пройден "Порту" (очень серьёзная команда) и сейчас достался не самый сильный соперник. Поэтому это будет большим разочарованием", — цитирует Чернышова Sport24 Напомним, ответная игра пройдёт в Краснодаре сегодня, 27 августа, начало — в 22:00 мск.