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Андрей Чернышов: ставлю 1% на проход "Краснодара" в противостоянии с "Олимпиакосом"

Бывший тренер "Спартака" Андрей Чернышов оценил шансы "Краснодара" в противостоянии с "Олимпиакосом" в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч в Греции "быки" проиграли со счётом 0:4.
фото: официальный сайт "Краснодара"
"Проиграй "Краснодар" 0:3, я бы сказал, что еще есть шансы отыграться и пройти дальше, но в данной ситуации оставлю 1% на проход "Краснодара". Но надо верить в себя и верить в победу, как не банально это прозвучит. Это футбол и в нем случаются чудеса.

Невыход в групповой этап Лиги чемпионов в данном случае будет маленькой трагедией, потому-то был пройден "Порту" (очень серьёзная команда) и сейчас достался не самый сильный соперник. Поэтому это будет большим разочарованием", — цитирует Чернышова Sport24.

Напомним, ответная игра пройдёт в Краснодаре сегодня, 27 августа, начало — в 22:00 мск.


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Теги: Чернышов Краснодар Лига чемпионов Олимпиакос
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