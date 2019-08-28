УЕФА не будет наказывать "Црвену Звезду" за советский танк, пригнанный к арене

УЕФА не будет применять какие-либо санкции к "Црвене Звезде" за танк, который появился у стадиона команды перед ответным матчем квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Янг Бойз".Накануне возле арены белградской команды появился старый советский танк, украшенный символикой клуба. Хорватские СМИ назвали данную акцию болельщиков сербского клуба провокацией, так как танк Т-55 использовался Югославской народной армией в ходе вооружённых конфликтов в 90-х годах прошлого века, а также отметили, что УЕФА должен провести расследование инцидента."Болельщики "Црвены Звезды" получили одобрение компетентных органов на создание танка в клубных цветах возле стадиона. Его постановка не имеет ничего общего с сегодняшним матчем плей-офф Лиги чемпионов", — цитирует Blic Online ответ УЕФА.