Урош Спаич: уверен, Лига чемпионов будет в Краснодаре очень скоро!

Защитник "Краснодара" Урош Спаич отреагировал на поражение "быков" от "Олимпиакоса" в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов."Большое спасибо за потрясающую поддержку, вы заслуживаете быть в Лиге чемпионов! Вчера нам не повезло, что рано пропущенный гол убил игру. Этот клуб должен продолжать расти, и я уверен, что Лига чемпионов будет в Краснодаре очень скоро!" — написал сербский футболист в инстаграме.