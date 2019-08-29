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С кем наши гранды сыграют в Лиге Чемпионов? Жеребьёвка стартует в 19:00

Сегодня мы узнаем, как сложатся группы главного европейского турнира. Россию, если вы забыли, представляют "Зенит" и "Локомотив". Ждём и надеемся на интересных соперников.

Полный состав участников выглядит так. У "Зенита" ситуация, конечно, намного лучше, потому что он в первой корзине чемпионов своих лиг


Напоминаем, что команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины разводятся по разным группам.

Корзина 1

"Ливерпуль" (ENG, действующий чемпион)
"Челси" (ENG, победитель Лиги Европы УЕФА)
"Барселона" (ESP)
"Манчестер Сити" (ENG)
"Ювентус" (ITA)
"Бавария" (GER)
"Пари Сен-Жермен" (FRA)
"Зенит" (RUS)

Корзина 2

"Реал" (ESP)
"Атлетико" (ESP)
"Боруссия" Дортмунд (GER)
"Наполи" (ITA)
"Шахтер" (UKR)
"Тоттенхэм" (ENG)
"Аякс" (NED)
"Бенфика" (POR)

Корзина 3

"Лион" (FRA)
"Байер" (GER)
"Зальцбург" (AUT)
"Олимпиакос" (GRE)
"Брюгге" (BEL)
"Валенсия" (ESP)
"Интер" (ITA)
"Динамо" Загреб (CRO)

Корзина 4

"Локомотив" (RUS)
"Генк" (BEL)
"Галатасарай" (TUR)
"РБ Лейпциг" (GER)
"Славия" (CZE)
"Црвена Звезда" (SRB)
"Аталанта" (ITA)
"Лилль" (FRA)


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Теги: Локомотив Зенит
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