С кем наши гранды сыграют в Лиге Чемпионов? Жеребьёвка стартует в 19:00

Сегодня мы узнаем, как сложатся группы главного европейского турнира. Россию, если вы забыли, представляют "Зенит" и "Локомотив". Ждём и надеемся на интересных соперников.Полный состав участников выглядит так. У "Зенита" ситуация, конечно, намного лучше, потому что он в первой корзине чемпионов своих лигНапоминаем, что команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины разводятся по разным группам."Ливерпуль" (ENG, действующий чемпион)"Челси" (ENG, победитель Лиги Европы УЕФА)"Барселона" (ESP)"Манчестер Сити" (ENG)"Ювентус" (ITA)"Бавария" (GER)"Пари Сен-Жермен" (FRA)"Зенит" (RUS)"Реал" (ESP)"Атлетико" (ESP)"Боруссия" Дортмунд (GER)"Наполи" (ITA)"Шахтер" (UKR)"Тоттенхэм" (ENG)"Аякс" (NED)"Бенфика" (POR)"Лион" (FRA)"Байер" (GER)"Зальцбург" (AUT)"Олимпиакос" (GRE)"Брюгге" (BEL)"Валенсия" (ESP)"Интер" (ITA)"Динамо" Загреб (CRO)"Локомотив" (RUS)"Генк" (BEL)"Галатасарай" (TUR)"РБ Лейпциг" (GER)"Славия" (CZE)"Црвена Звезда" (SRB)"Аталанта" (ITA)"Лилль" (FRA)