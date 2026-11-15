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Экс-игрок "Спартака" оценил шансы "Динамо" на чемпионство

Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Кечинова, "Динамо", "Зенит" и "Спартак" - самые стабильные команды РПЛ на данный момент.

- Трудно пока сказать, но, если они будут играть и дальше так же, как и сейчас, то весной будут одними из главных претендентов на золотые медали. Но есть "Зенит" и "Спартак".
Если смотреть на нынешнее состояние участников чемпионата, то "Спартак", "Зенит" и "Динамо" — команды, которые играют стабильнее остальных как по результатам, так и по игре, - цитирует Кечинова "Матч ТВ".

После 14 сыгранных туров петербургский "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 31 набранным баллом, московское "Динамо" располагается на второй строчке с таким же количеством очков, столичный "Спартак" замыкает тройку лидеров и отстает от петербуржцев на два очка.

Напомним, что сине-бело-голубые являются действующими чемпионами России. Они завоевывали трофей семь раз за последние восемь лет, также чемпионом за этот период единожды становился "Краснодар".

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