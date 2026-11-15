Матч 18 тура Первой Лиги "СКА-Хабаровск" - "Ленинградец" завершился победой хозяев со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Эльдар Блиев, поразивший ворота гостей на 26 минуте.
Таким образом, хабаровчане поднялись на 12 строчку в турнирной таблице, на данный момент в их активе 19 набранных очков. Команда одержала в Первой Лиге четыре победы кряду.
Первая Лига, 18-й тур.
"СКА-Хабаровск" 1:0 "Ленинградец".
Голы: Блиев, 26.
"СКА-Хабаровск" одержал победу над "Ленинградцем" и продлил беспроигрышную серию
"СКА-Хабаровск" одержал победу в 18 туре Первой Лиги.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"