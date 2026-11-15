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"СКА-Хабаровск" одержал победу над "Ленинградцем" и продлил беспроигрышную серию

"СКА-Хабаровск" одержал победу в 18 туре Первой Лиги.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
Матч 18 тура Первой Лиги "СКА-Хабаровск" - "Ленинградец" завершился победой хозяев со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Эльдар Блиев, поразивший ворота гостей на 26 минуте.

Таким образом, хабаровчане поднялись на 12 строчку в турнирной таблице, на данный момент в их активе 19 набранных очков. Команда одержала в Первой Лиге четыре победы кряду.

Первая Лига, 18-й тур.

"СКА-Хабаровск" 1:0 "Ленинградец".

Голы: Блиев, 26.

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