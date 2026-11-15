Булыкин назвал футболиста, который способен заменить Головина в сборной России

- Саша — опытный футболист, который может вовремя отдать пас или, наоборот, где-то придержать мяч.
Думаю, по позиции сейчас его спокойно заменит Алексей Батраков. Сейчас Алексей в хорошей форме, - цитирует Булыкина "СЭ".
Александр Головин отсутствует в расположении национальной команды России на текущих сборах из-за полученной травмы. В нынешнем сезоне полузащитник провел за "Монако" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи. На его счету 53 матча в составе сборной России и 11 забитых мячей.
Алексей Батраков с лета текущего года выступает за "Галатасарай" - полузащитник вышел на поле в составе турецкого клуба в 13 встречах и отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.