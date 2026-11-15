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"Зенит" - "Трабзонспор": во сколько начало и где смотреть товарищеский матч

"Зенит" - "Трабзонспор": где бесплатно смотреть прямую трансляцию товарищеского матча.
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня, 15 ноября, петербургский "Зенит" примет на "Газпром Арене" турецкий "Трабзонспор" в рамках товарищеского матча, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на федеральном телеканале "Матч ТВ".

Напомним, что после 14 сыгранных туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 31 набранным баллом. "Трабзонспор" по итогам 11 туров занимает второе место в Суперлиге с 25 очками в своем активе.

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