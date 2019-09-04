Эмре Джан заявил о преданности "Ювентусу", несмотря на непопадание в заявку клуба на ЛЧ

Полузащитник "Ювентус" Эмре Джан сгладил углы в отношениях с клубом после громкого заявления по поводу своего непопадания в заявку на Лигу чемпионов.Во вторник стало известно, что "Ювентус" не включил Джана и Марио Манджукича в заявку для участия в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. После этого Джан заявил, что шокирован и зол. По его словам, если бы он узнал об этом раньше, то покинул бы клуб. Позже 26-летний немец высказался более дипломатично."Я всегда буду благодарен "Ювентусу" за поддержку, особенно в тот момент, когда я был травмирован. В знак уважения клуба и моих партнеров, чей успех всегда стоит на первом месте для меня, я не буду больше ничего комментировать и продолжу бороться на поле", — написал Джан в твиттере.