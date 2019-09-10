Юрий Сёмин: болельщики «Локомотива» заслужили приезд таких звёзд как Роналду
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, о своем отношении к тому, что матчи Лиги чемпионов москвичи будут проводить на «РЖД Арене». Ранее сообщалось, что игры могут пройти в «Лужниках».
фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
«Считаю, что это справедливое решение. Наши болельщики заслужили приезд таких звезд как Роналду. Люди будут гордиться тем, что на домашней арене появятся такие игроки. Все это сделано в интересах зрителей. На этом стадионе мы завоевали путевку в Лигу чемпионов. Еще немаловажно, что все футболисты «Локомотива» хотели играть именно в Черкизово», — приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».
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