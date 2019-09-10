Юрий Сёмин: болельщики «Локомотива» заслужили приезд таких звёзд как Роналду

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, о своем отношении к тому, что матчи Лиги чемпионов москвичи будут проводить на «РЖД Арене». Ранее сообщалось, что игры могут пройти в «Лужниках».

фото: официальный сайт ФК "Локомотив"