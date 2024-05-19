"Повторю, что в жизни и в футболе цикл заканчивается. Сейчас посчитали, что правильно поступить именно так. Это жизнь", - сказал Амарал.
Трудовой соглашение Джикии заканчивается этим маем, клуб уже заявил, что не будет продлевать контракт с 30-летним защитником. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги игрок нечасто выходил на поле, сыграв 11 матчей. Судя по словам агента футболиста Вадима Шпинева, Джикия может продолжить карьеру в одном из московских клубов.
В воскресенье, 19 мая, на стадионе "Лукойл Арена" состоялся прощальный матч Георгия. Команда одержала победу над казанским "Рубином" (3:1), после финального свистка игроки "Спартака" начали качать Джикию на руках, после этого футболист прошел круг почета.
Напомним, Георгий Джикия перешел в стан "красно-белых" из пермского "Амкара" в 2016 году. За клуб он провел 214 игр, в которых забил пять голов и сделал 11 голевых передач.
Источник: "Чемпионат"
Спортдир "Спартака" Амарал объяснил расставание с Джикией: в жизни и в футболе цикл заканчивается
Спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал объяснил, почему клуб решил расстаться с защитником Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"