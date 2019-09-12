Тогда в столице Италии на станции метро "Репубблика" произошло обрушение эскалатора, из-за которого травмы различной степени тяжести получили 24 болельщика ЦСКА, приехавших поддержать команду на матч группового этапа Лиги чемпионов.
Виновными в происшествии были признаны четыре человека. Ими оказались работники метро и транспортной компании Atac, которая принадлежит римскую муниципалитету. Они признаны виновными в мошенничестве с государственными закупками, а произошедший инцидент расценен как отягчающее обстоятельство, информирует La Stampa.
Римская прокуратура нашла виновных в обрушении эскалатора с болельщиками ЦСКА
Прокуратура города Рим завершила расследование инцидента, который произошёл 23 октября 2018 года.
Фото: Vesti.ru
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