Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что полузащитник Антон Миранчук может пропустить около месяца, а также отметил, что защитник Бенедикт Хеведес хочет сыграть уже в ближайшем матче с "Байером".
"Антон Миранчук перенес операцию и сыграть не сможет. Операция прошла хорошо. Мы быстро среагировали — Антон прилетел в Германию вместе с командой. Каждая операция — это минимум месяц. Надеюсь, он выйдет быстрее.
В каком состоянии Хеведес? Бенедикт очень хочет сыграть. Думаю, он сможет выйти на поле", - цитирует Семина официальный сайт "Локомотива".
Юрий Семин: надеюсь, Антон Миранчук выбыл меньше, чем на месяц. Хеведес может сыграть уже с "Байером"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»