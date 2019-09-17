» » Юрий Семин: надеюсь, Антон Миранчук выбыл меньше, чем на месяц. Хеведес может сыграть уже с "Байером"

Юрий Семин: надеюсь, Антон Миранчук выбыл меньше, чем на месяц. Хеведес может сыграть уже с "Байером"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что полузащитник Антон Миранчук может пропустить около месяца, а также отметил, что защитник Бенедикт Хеведес хочет сыграть уже в ближайшем матче с "Байером".

"Антон Миранчук перенес операцию и сыграть не сможет. Операция прошла хорошо. Мы быстро среагировали — Антон прилетел в Германию вместе с командой. Каждая операция — это минимум месяц. Надеюсь, он выйдет быстрее.

В каком состоянии Хеведес? Бенедикт очень хочет сыграть. Думаю, он сможет выйти на поле", - цитирует Семина официальный сайт "Локомотива".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Семин Миранчук Хеведес Байер Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)
Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 РБ Лейпциг 4 10
...
6 Шальке 04 4 7
7 Боруссия М 4 7
8 Байер 4 7
9 Айнтрахт Ф 4 6
10 Вердер 4 6
...
18 Герта 4 1
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Краснодар 9 20
...
3 Ростов 9 20
4 ЦСКА 9 19
5 Локомотив 9 17
6 Спартак 9 14
7 Арсенал Тула 9 13
...
16 Тамбов 9 5
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Нико Ковач назвал сроки восстановления Давида Алабы
"Интер" добился ничьей в матче со "Славией" 3
"Зенит" сыграл вничью с "Лионом" 62
"Бирмингем" оштрафован из-за болельщика, ударившего игрока "Астон Виллы"
Хосеп Гвардиола: я приезжал к "Шахтеру" множество раз. Здесь всегда хорошо
Александр Шикунов: даже после всех этих потрясений Кокорин и Мамаев получат приличные контракты
Златан Ибрагимович: я лучший футболист в истории MLS. Я не шучу
"Боруссия" - "Барселона": стали известны стартовые составы команд
"Челси" - "Валенсия": Черышев сыграет с первых минут
"Наполи" - "Ливерпуль": команды назвали стартовые составы
Юрий Семин: надеюсь, Антон Миранчук выбыл меньше, чем на месяц. Хеведес может сыграть уже с "Байером"
Александр Зинченко: думаю, некоторые из игроков "Манчестер Сити" уже присматривают себе квартиры в Харькове
Антонио Шкртел разорвал контракт с "Аталантой" через три недели после подписания из-за жены 3
Дмитрий Силкин: в "Динамо" молодому Кокорину после такого инцидента шанса не дали бы
"Кальяри" избежал наказания за обезьяньи крики фанатов в адрес Лукаку
Генеральный директор "Спартака" Цорн отправился в Лондон на переговоры с Венгером 31
Вячеслав Колосков: надо сделать исключение из правил и открыть дозаявку для Мамаева 9
Владимир Быстров: если "Зенит" добьется ничьей в игре с "Лионом" - это будет хороший результат
Матч "Байер" - "Локомотив" посетят около 27 тысяч болельщиков
Караваев, Азмун и Дзюба сыграют против "Лиона" с первых минут 23
Михаил Дегтярёв: можно обсудить с Кокориным и Мамаевым, как понизить зарплаты игрокам 3
Антон Миранчук перенёс операцию
"Зенит" пропустил 4 гола от "Лиона" в Юношеской лиге УЕФА 6
Владимир Быстров: через два месяца Кокорин и Мамаев уже смогут работать в общей группе
Кирилл Кокорин: очень хочется в баню и на машине прокатиться 17
Александр Егоров: судья правильно продолжил игру в случае с рукой Чорлуки 2
Экс-врач "Спартака": Кокорин и Мамаев не могли растерять мастерство за год и даже за два 5
Александр Егоров: Вилков по делу назначил пенальти в ворота "Тамбова" 6
Рамзан Кадыров: одобряю решение "Зенита" подписать контракт с Кокориным 4
"Барселону" могут наказать закрытием "Камп Ноу" из-за скандала в трансфере Гризманна
Все новости