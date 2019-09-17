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Ведран Чорлука: "Локомотив" слабее соперников по ЛЧ, но мы покажем, что можем играть со всеми

Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Байера".

"Байер" — очень быстрая команда, у них хорошие атакующие футболисты, но у нас есть свой план на игру. Знаем, что нам не будет просто, но вы сами все увидите завтра.

Не буду называть имен. У них хорошая команда — именно командной игрой силен "Байер". Они владеют мячом, показывают красивый футбол, на который приятно смотреть.

Можно ли сравнить ситуацию "Локомотива" со сборной Хорватии на чемпионате мира? Мы не можем сравнивать эти ситуации. Хорватия — одна из сильнейших команд мира, где выступают футболисты из "Реала" и "Барселоны". "Локомотив" слабее соперников по Лиге чемпионов, но мы покажем, что можем играть со всеми".

Также Чорлука вспомнил о временах, когда сам играл в "Байере". В 2012 году хорватский футболист перешел в леверкузенский клуб на условиях аренды, права на игрока принадлежали "Тоттенхэму".

"Всегда красиво вернуться на стадион, где ты играл раньше. Помню, что у «Байера» тогда был хороший состав. Мы попали в Лигу Европы. Надеюсь, завтра эмоции будут еще лучше", - цитирует Чорлуку ФК "Локомотив".


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Теги: Чорлука Локомотив Байер
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