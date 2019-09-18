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Максим Калиниченко: поставил бы на то, что "Локомотив" не проиграет в матче с "Байером"

Бывший футболист "Спартака" Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Байер" — "Локомотив", который состоится сегодня, 18 сентября, и начнется в 22:00 мск.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Байер" очень уверенно начал сезон, одержав в первых двух турах две победы кряду. Однако с первым же серьезным соперником у "фармацевтов" возникли проблемы — "Хоффенхайм" переживает сейчас не лучшие времена, но очки у команды Питера Боса отобрал, удержав нулевую ничью. В Дортмунде "Байер" и вовсе был бит 0:4 "Боруссией", за счет чего оказался на восьмом месте в таблице.

"Локомотив" начал сезон гораздо раньше своего сегодняшнего соперника и успел набрать к старту Лиги чемпионов неплохую форму. К тому же железнодорожники провели несколько качественных трансферов. Пока команда Юрия Семина находится на пятом месте в таблице, но одна победа отделяет ее от пьедестала. Победа 1:0 над "Сочи" в прошлом туре стала первой для "Локо" за последние три матча.

"Байер" похож на себя образца прошлого сезона — "фармацевты" провалили стартовый отрезок и лишь к середине чемпионата сумели прийти в себя. Пока немцы находятся не в лучшей форме, у "Локомотива" есть возможность разжиться очками — "Байер" допускает массу ошибок в обороне, которыми россияне вполне могут воспользоваться. Предлагаю поставить на то, что "Локомотив" не проиграет", — цитирует Калиниченко Vseprosport.ru.


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Теги: Калиниченко Локомотив Байер Лига чемпионов
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