Максим Калиниченко: поставил бы на то, что "Локомотив" не проиграет в матче с "Байером"

Бывший футболист "Спартака" Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Байер" — "Локомотив", который состоится сегодня, 18 сентября, и начнется в 22:00 мск.

Фото: "Спорт-Экспресс"