В 2018 году в 1/8 финала Лиги Европы "Локомотив" проиграл "Атлетико" оба матча с крупным счетом (0:3, 1:5).
"Мы помним прошлые игры против Атлетико. Они заслуженно нас обыграли тогда. Сейчас — у нас другая команда. У них тоже что-то изменилось. Мы будем стараться не повторять ошибки.
Фелиш? Мы пока не разбирали игры "Атлетико". Но я видел игры "Атлетико", поэтому могу сказать, что Фелиш — качественный игрок. Он очень быстрый, с хорошим дриблингом. Будет очень непросто сыграть против него. Но мы должны играть командно, страховать друг друга.
Кто самый опасный игрок "Атлетико"? Самый опасный — это тренер, Симеоне. Он играет большую роль в команде, как и наш тренер. "Атлетико" играет очень хорошо в прессинге", — передает слова Чорлуки Sport24.
Ведран Чорлука: постараемся не повторять ошибки прошлых игр с "Атлетико"
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико". Он отметил, что москвичи попытаются не повторять ошибки прошлого в этой встрече.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
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