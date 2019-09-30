» » Ведран Чорлука: постараемся не повторять ошибки прошлых игр с "Атлетико"

Ведран Чорлука: постараемся не повторять ошибки прошлых игр с "Атлетико"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико". Он отметил, что москвичи попытаются не повторять ошибки прошлого в этой встрече.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
В 2018 году в 1/8 финала Лиги Европы "Локомотив" проиграл "Атлетико" оба матча с крупным счетом (0:3, 1:5).

"Мы помним прошлые игры против Атлетико. Они заслуженно нас обыграли тогда. Сейчас — у нас другая команда. У них тоже что-то изменилось. Мы будем стараться не повторять ошибки.

Фелиш? Мы пока не разбирали игры "Атлетико". Но я видел игры "Атлетико", поэтому могу сказать, что Фелиш — качественный игрок. Он очень быстрый, с хорошим дриблингом. Будет очень непросто сыграть против него. Но мы должны играть командно, страховать друг друга.

Кто самый опасный игрок "Атлетико"? Самый опасный — это тренер, Симеоне. Он играет большую роль в команде, как и наш тренер. "Атлетико" играет очень хорошо в прессинге", — передает слова Чорлуки Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Чорлука Локомотив Атлетико Лига чемпионов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Реал Мадрид 7 15
2 Гранада 7 14
3 Атлетико  7 14
4 Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад 7 13
6 Севилья 7 13
...
20 Леганес 7 2
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 ЦСКА 11 25
2 Локомотив 11 23
3 Ростов 11 23
4 Краснодар 11 23
5 Зенит 11 23
6 Уфа 11 15
...
16 Тамбов 11 8
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Никита Высоцкий: я бы предложил Семину пожизненный контракт в "Локомотиве"
"Локомотив" показал, что осталось за кадром матча против "Зенита"
КДК РФС рассмотрит неприход Кононова на пресс-конференцию, тренеру грозит штраф
Бранислав Иванович: в РПЛ есть 5-6 клубов, которые могут составить конкуренцию "Зениту" 1
Сергей Карасев будет работать на матче Лиги Европы "Фейеноорд" — "Порту"
Источник: экс-тренер "Шальке" Доменико Тедеско – кандидат на пост наставника "Спартака" 18
Юрий Семин: рад вызову Жемалетдинова, на сегодняшний момент он достоин сборной России 1
Федун выразил поддержку Кононову и уволил через 13 дней. Всё-таки это гениальный клуб! 11
Турецкая бригада арбитров рассудит ЦСКА и "Эспаньол", "Краснодар" и "Хетафе" обслужат хорваты
Президент "Ростова" — о подписании Мамаева: история последнего года известна всем, она в прошлом 2
Чистяков и Жемалетдинов вызваны в сборную России на матчи с Шотландией и Кипром 7
Испанец дель Серро рассудит "Зенит" и "Бенфику"
Геннадий Орлов: два варианта есть для "Спартака" — это Карпин и Черчесов, но оба не пойдут 3
Ведран Чорлука: постараемся не повторять ошибки прошлых игр с "Атлетико"
Видимо, Кононов закончил не только в «Спартаке», но и в РПЛ с Украиной. Репутация уничтожена 5
Юрий Семин: у "Локомотива" очень хорошее настроение перед матчем с "Атлетико" 1
Леонид Слуцкий — о победе "Витесса" в меньшинстве над "Валвейком": трудные три очка
Нобель Арустамян: у "Спартака" — два варианта, из Голландии и Германии 23
Александр Жуков — о Черчесове: две команды сразу тренировать он не может
Флаг Южной Кореи будет поднят во время матча с КНДР в Пхеньяне
Игорь Шалимов: не верю в иностранца в "Спартаке" 2
Сергей Юран — о Кононове в "Спартаке": тренер должен управлять командой, а не наоборот 3
Дом Игоря Семшова ограбили на 20 миллионов рублей, пострадала его жена 11
Валерий Рейнгольд: "Спартак" может возглавить только один человек – Каррера 23
Игорь Шалимов: не вижу, что "Динамо" нужно менять Хохлова 2
Сергей Юран: я готов вытащить "Спартак" 38
Гаттузо с Галицким отправился в раздевалку "Краснодара" после матча с "Арсеналом" 2
Максим Калиниченко: Кононову не хватило психологической стойкости 2
Александр Мостовой — о Тиле: когда платишь за человека 20 миллионов, он должен выглядеть на поле как Халк! 3
Ари: самое главное — забивать голы для "Краснодара"
Все новости