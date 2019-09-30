Ведран Чорлука: постараемся не повторять ошибки прошлых игр с "Атлетико"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико". Он отметил, что москвичи попытаются не повторять ошибки прошлого в этой встрече.

Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"