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Испанец дель Серро рассудит "Зенит" и "Бенфику"

Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро отработает матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" — "Бенфика". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Фото: официальный сайт УЕФА
Помогать дель Серро будут Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Резервный арбитр — Гильермо Куадра Фернандес. Видеопомощник судьи — Хосе Санчес, ассистент видеопомощника — Хуан Мартинес.

Матч "Зенит" — "Бенфика" состоится 2 октября и начнется в 22:00 мск. В первом туре "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Лионом" (1:1), а "Бенфика" дома уступила "Лейпцигу" (1:2).


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Теги: Зенит Бенфика Лига чемпионов
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