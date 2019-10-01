Ринат Билялетдинов: "Локомотив" набрал ход. Думаю, у них реальный шанс обыграть "Атлетико"
Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с "Атлетико" в Лиге чемпионов, который состоится сегодня, 1 сентября. Начало — в 22:00 мск.
Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
"Потеря Гризманна ослабила "Атлетико". Нужно время, чтобы новые игроки вписались в состав и почувствовали рисунок игры. "Локомотив", который проигрывал по сумме двух встреч 1:8 испанцам, слабее, чем нынешний состав "железнодорожников", поэтому такого счета не будет. "Локомотив" набрал ход, так что реально все. Я думаю, у москвичей реальные шансы выиграть. Можно сказать, что "Локомотив" сейчас находится в одной из лучших своих форм за последние годы. Думаю, "железнодорожники" сегодня не проиграют", — сказал Билялетдинов в беседе с Sport24.
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