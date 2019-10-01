Ринат Билялетдинов: "Локомотив" набрал ход. Думаю, у них реальный шанс обыграть "Атлетико"

Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с "Атлетико" в Лиге чемпионов, который состоится сегодня, 1 сентября. Начало — в 22:00 мск.

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина