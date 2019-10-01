Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча "Локомотива" и "Атлетико" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Шансы есть всегда, футболисты хотят победы в любой игре. "Локомотив" последние матчи хорошо провели, добились хорошего результата. Здесь будут настраиваться по максимуму, так как команда сильная, серьезная. Если не настроиться, то можно проиграть, как в прошлом году. 100% сегодня ребята будут настраиваться серьезно и хотят сделать приятное всем болельщикам.
Недооценка со стороны "Атлетико"? Конечно, команда приезжает на выезд. Иногда они себя чувствуют не очень — чужой стадион, болельщики против. Есть ситуация, когда команда немножко сбавляет обороты. Но, учитывая, какой тренер там и какие футболисты, сильно это ощущаться не будет. Нас ждет бой лигочемпионский", - цитирует Булыкина Sport24.
Дмитрий Булыкин - о матче "Локомотив" - "Атлетико": шансы есть всегда, футболисты хотят победы в любой игре
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