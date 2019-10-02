В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Зальцбург" со счетом 4:3.
Лига чемпионов
2 тур
Голы: Мане, 9, Робертсон, 25, Салах, 36, 69 - Хи Чан Хван, 39, Минамино, 56, Холанд, 61.
"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд, Вейналдум (Ориги, 64), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 62), Фирмино, Мане, Салах (Кейта, 90+1).
"Зальцбург": Станкович, Онгене, Хи Чан Хван, Собослои (Окугава, 71), Юнузович (Ашимеру, 78), Ульмер, Минамино, Дака (Холанд, 57), Вебер, Кристенсен, Мвепу.
Предупреждения: Фабиньо, 86.
"Ливерпуль" со счетом 4:3 выиграл у "Зальцбурга"
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