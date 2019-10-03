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Дмитрий Черышев: "Краснодару" будет тяжелее, чем ЦСКА, потому что "Хетафе" опаснее "Эспаньола"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы между "Краснодаром" и "Хетафе", а также ЦСКА и "Эспаньолом".

"Я думаю, сегодня против испанских команд сложнее будет "Краснодару". "Хетафе" играет на выезде, и эта команда очень хорошо действует на контратаках, я знаком с главным тренером "Хетафе", знаю, какой футбол он пропагандирует, они также любят играть в комбинационный футбол. Поэтому сегодня «Краснодару» будет тяжелее, чем ЦСКА.

"Эспаньол" сейчас находится не в лучшей форме, после ухода центрального нападающего Борхы Иглесиаса и главного тренера Феррера в "Бетис" команда в этом году показывает невыразительную игру. В чемпионате Испании "Эспаньол" находится внизу турнирной таблицы, как и "Хетафе", но "Хетафе" — опасный соперник. Поэтому из двух испанских команд именно "Хетафе" является более опасным. Хотелось бы, чтобы для таблицы коэффициентов наши команды показали положительные результаты и добились побед", - цитирует Черышева Sport24.ru.


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Теги: Краснодар ЦСКА Хетафе Эспаньол
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Ла Лига 2019/20
# Команда И О
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14 Алавес 7 8
15 Бетис 7 8
16 Хетафе 7 7
17 Сельта 7 6
18 Эспаньол 7 5
19 Мальорка 7 4
20 Леганес 7 2
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РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 ЦСКА 11 25
2 Локомотив 11 23
3 Ростов 11 23
4 Краснодар 11 23
5 Зенит 11 23
6 Уфа 11 15
7 Урал 11 14
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