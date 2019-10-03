Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев прокомментировал победу "Зенита" над "Бенфикой" (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Мне очень сильно понравился настрой "Зенита" против "Бенфики", ребята очень постарались. "Зенит" забил хороший первый гол. В итоге гол Дзюбы — это было дело техники. Самое главное, что настрой у команды вчера на игру был совершенно другим. Команда показала хорошую и дисциплинированную игру, практически ничего не дала создать "Бенфике", абсолютно заслуженная победа "Зенита", - цитирует Черышева Sport24.ru.
Дмитрий Черышев: "Зенит" практически ничего не дал создать "Бенфике". Абсолютно заслуженная победа
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