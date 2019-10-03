» » Александр Панов: в матче с "Бенфикой" весь "Зенит" смотрелся достойно, но выделялся, конечно, Дзюба

Александр Панов: в матче с "Бенфикой" весь "Зенит" смотрелся достойно, но выделялся, конечно, Дзюба

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов поделился впечатлениями от победы сине-бело-голубых над "Бенфикой" (3:1) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Игра между "Зенитом" и португальской командой мне понравилась. Результат очень хороший. "Зенит" был готов к этому матчу и очень хорошо показал себя. Вся команда сыграла достойно, каждый выполнял свою работу, но выделялся, конечно, Дзюба с партнерами по атаке. Но и оборона, и средняя линия тоже делали свою работу, поэтому благодарить нужно всю команду.

"Сегодня буду смотреть и "Краснодар", и ЦСКА. После первых провальных матчей у команд жажда реабилитации, поэтому будем надеяться на победу сегодня. Все понимают, что проигрывать дома нельзя. Нужно реабилитироваться, и турнирная таблица обязывает. Если ЦСКА и "Краснодар" смогут это сделать — будет здорово", - цитирует Панова Sport24.ru.


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Теги: Панов Бенфика Зенит
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