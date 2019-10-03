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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с "Эспаньолом"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом".

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Влашич, Ахметов, Бистрович, Чалов, Сигурдссон.

Запасные: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Бийол, Карпов, Обляков.

"Эспаньол": Диего Лопес, Коршья, Давид Лопес, Калеро, Педроса, Виктор Санчес, Марк Рока, Гранеро, Ву, Кальери, Варгас.


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Теги: ЦСКА Эспаньол
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1 Реал Мадрид 7 15
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15 Бетис 7 8
16 Хетафе 7 7
17 Сельта 7 6
18 Эспаньол 7 5
19 Мальорка 7 4
20 Леганес 7 2
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# Команда И О
1 ЦСКА 11 25
2 Локомотив 11 23
3 Ростов 11 23
4 Краснодар 11 23
5 Зенит 11 23
6 Уфа 11 15
...
16 Тамбов 11 8
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