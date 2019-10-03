Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом".
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Влашич, Ахметов, Бистрович, Чалов, Сигурдссон.
Запасные: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Бийол, Карпов, Обляков.
"Эспаньол": Диего Лопес, Коршья, Давид Лопес, Калеро, Педроса, Виктор Санчес, Марк Рока, Гранеро, Ву, Кальери, Варгас.
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с "Эспаньолом"
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