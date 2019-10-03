Геннадий Орлов: "Зенит" вчера показал, что силен в Лиге чемпионов и готов бороться за лидерство в группе

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от победы петербургского "Зенита" над "Бенфикой" (3:1) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Во время матча и после я был доволен увиденным. Я увидел, как команда серьезно подготовилась к матчу с "Бенфикой". "Зенит" к Лиге чемпионов готовится лучше, это показал первый матч с "Лионом" и сейчас. Команда очень здорово изучила соперника, и футболисты выполнили все установки тренерского штаба. Семак возвратил Шатова и Смольникова, первый был хорош против "Енисея", когда он задавал тон, он подошел к "Бенфике" в хорошей форме. Он противодействовал защитнику Гримальдо, которого "Зенит" хотел купить, он считается одним из сильнейших защитников в Европе. Шатов очень сильно помог вчера, он старался. Благодаря игре Шатова Гримальдо мы вчера почти не видели. Вообще, вся команда сыграла слаженно в обороне.
Отмечу и Смольникова, который тоже был хорош. Иванович и Ракицкий провели матч на потрясающем уровне. Дуглас Сантос в который раз показал свой уровень, это техничные футболисты, которые хорошо работают с мячом. В Лиге чемпионов такие футболисты ценятся. Оздоев выделился большим желанием и огромной работой, он молодец. В первом голе вовремя включился в прессинг и атаковал игрока "Бенфики" в штрафной площади, отсюда и вытек гол Дзюбы. Конечно, были неточности, но матч он провел хороший и сыграл на своем уровне. Впечатлил своей огромной черновой работой, помимо Барриоса и Дриусси, он бежал вперед и назад. Был очень полезен на поле, они сыграли так, как многие ожидают от них.
Против "Бенфики" многие провели свою лучшую игру, чувствовалась рука тренера, все выполнили задание тренера. Прессинг "Зенита" сбил атакующий темп португальцев, у них были проблемы с компактностью, и было много свободных зон.
Многие спрашивали, зачем приобрели Осорио, но с его появлением в "Зените" стало три центральных защитника, он высокий футболист и может снимать верх. Да, была помарка, где он вынес мяч на игрока "Бенфики", но он очень хорош на угловых и на стандартах. Приход Караваева повысил уровень игры Смольникова, сам Караваев тоже растет, его проход и прострел принесли важный гол "Зениту", жаль, что гол записали не на Караваева. "Зенит" вчера показал, что они сильны в Лиге чемпионов, они готовы бороться за лидерство в группе.
Почему такой разный настрой у "Зенита"? Естественно, что чемпионат страны отходит на второй план, когда появляется Лига чемпионов. Не хватает сил, концентрации и внимания. Вот и не хватило концентрации и внимания вратарю Луневу, он же видел этот мяч, но прозевал момент удара. Он зевнул и пропустил мяч, который нужно было отбивать. Какой должен быть настрой, когда на стадионе 51 тысяча болельщиков, крыша была закрыта, великолепные условия и атмосфера для игры в футбол? Что еще надо? План есть, игроки подготовлены. Психология включается, когда футболист находится в прекрасном физическом состоянии. Для «Зенита» это все совпадает с новым стадионом. Вообще, стадион «Зенита» — это мощное подспорье, это 50% успеха. С такой поддержкой футболистам невозможно играть, опустив руки и стоя. Оздоев после матча правильные вещи сказал про Лигу чемпионов, он завоевал место в основном составе, и для него выступление в Лиге чемпионов — это достижение", - цитирует Орлова Sport24.
Геннадий Орлов: "Зенит" вчера показал, что силен в Лиге чемпионов и готов бороться за лидерство в группе
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