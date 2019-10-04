"Критика Гогуа от Гончаренко? Возможно, Виктор Михайлович и прав. Я же не знаю, какую задачу он ставил перед Седриком. Если даже он где-то немного ошибся, то в этом ничего такого нет, он только за день до матча приступил к тренировкам. Но дело не в Гогуа, Магнуссоне или еще кем-то. Дело в системном подходе к российскому футболу.
Это ненормально, когда ведущие команды российского футбола за две игры пропускают по 7 мячей, и забив по одному. У кого-то Гогуа ошибся, у кого-то Мартынович, но дело не в этом. "Хетафе" играло чуть ли не вторым составом. Вандерсона испанцы в свое время отпустили бесплатно, а "Краснодар" купил его за восемь миллионов. В этом и заключается странное развитие нашего футбола.
Я полностью согласен с Аршавиным. Уровень нашего футбола дошел до такого уровня, что за Кокориным и Мамаевым, которые год не тренировались, питались печенюшками и гуляли по часу в день, стоят очереди из команд. У нас больше играют не на результат, а ради денег. Все думают только о трансферах — от уборщицы до гендиректора. Люди приходят не созидать, а разворовывать бюджетные деньги.
Мы видим, как "Зальцбург", "Арсенал", "Генк" играют одними молодыми ребятами и всех разносят. Да, опытные игроки должны быть для результата. Клубы от шестого до 16-го места должны развивать молодежь, думать о заработке через продажи Футболистов. А мы видим другую картину, где деньги просто раздербанивают", — сказал Селюк в беседе с Sport24.
Дмитрий Селюк — о поражениях российский клубов в еврокубках: люди приходят разворовывать бюджетные деньги
Известный агент Дмитрий Селюк рассказал о дебюте своего клиента Седрика Гогуа за ЦСКА, а также о выступлении армейцев и "Краснодара" на групповом этапе Лиги Европы. Напомним, обе команды проиграли два стартовых матча еврокубка с одинаковой разницей мячей 1:7.
Фото: footboom
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»