Соперник "Зенита" по Лиге чемпионов может лишиться ведущего защитника

Лондонский "Арсенал" претендует на защитника "Лейпцига" Лукаса Клостерманна. Как сообщает Bild, лондонцы могут попытаться заполучить футболиста в январе.В свою очередь, немецкий клуб рассчитывает удержать Клостерманна в команде. В руководстве уже заявили, что 23-летнему защитнику предложен новый контракт на улучшенных условиях. Текущее соглашение Клостерманна с "Лейпцигом" истекает летом 2021 года."Хотим продлить контракт с Клостерманном, ведем переговоры. Не чувствуем никакого давления. Для нас важно, чтобы у футболиста было достаточно времени для раздумий", — сказал спортивный директор "Лейпцига" Маркус Кроше.Клостерманн перешел в "Лейпциг" из "Бохума" летом 2014 года. В нынешнем сезоне Лукас провел за клуб 9 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.Напомним, "Лейпциг" является соперником "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов.