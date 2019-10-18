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Агент сказал, что подарил Фергюсону часы "Ролекс" за договорной матч в Лиге чемпионов

Агент Джузеппе Пальяра заявил, что подарил бывшему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" сэру Алексу Фергюсону золотые часы в обмен на необходимый результат матча Лиги чемпионов.

Как сообщает Mirror, Пальяра, обвиняемый в даче взятки и содействии в ее получении, также рассказал журналистке под прикрытием, что Фергюсон работал с агентами, чтобы зарабатывать на трансферах. Об этом присяжным сообщили на судебном процессе по делу о взяточничестве Пальяры, агента Дакса Прайса и бывшего ассистента главного тренера "Барнсли" Томми Райта.

По словам прокурора Брайана О’Нилла, на встрече с журналисткой, которая выдавала себя за бизнесвумен, Пальяра рассказал о сговоре с Фергюсоном в организации договорного матча между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов, за что Пальяра отблагодарил его золотыми часами "Ролекс" стоимостью 30 тысяч фунтов.

Кроме того, агент утверждал, что шотландский тренер имел долю с трансферных сделок и что Пальяра платил Фергюсону и до этого.

Завершивший тренерскую карьеру в 2013 году Фергюсон за 26 лет работы в "Манчестер Юнайтед" выиграл 38 трофеев.

Sport24


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Теги: Фергюсон Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
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