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Алаба: "Олимпиакос" — очень сильная команда, особенно у себя дома

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Олимпиакосом".

"Олимпиакос" — очень сильная команда, особенно у себя дома, где её отчаянно поддерживают болельщики. Об этом свидетельствует и матч с "Тоттенхэмом", когда "Олимпиакос" отыгрался со счёта 0:2. У греков очень быстрые фланги", — приводит слова Алабы пресс-служба УЕФА.

Матч "Олимпиакос" — "Бавария" состоится сегодня, 22 октября, в Пирее на стадионе "Георгиос Караискакис". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.


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Теги: Алаба Олимпиакос Лига чемпионов Бавария
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