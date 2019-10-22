Ковач: на стороне "Олимпиакоса" в матче с "Баварией" будут переполненные трибуны

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Олимпиакосом"."Бавария" хочет выигрывать каждую игру. Безусловно, нам противостоит сильный соперник, на стороне которого и переполненные трибуны. Болельщики в Греции будут поддерживать свою команду. Будет трудный матч, но мы намерены победить. Лигу чемпионов очень сложно выиграть. Мы становились победителями лишь дважды за 40 лет.Каждый из нас желает победить, но этого не случится, если только говорить об этом. Это произойдет только благодаря победам в матчах", — цитирует Ковача пресс-служба клуба.Матч "Олимпиакос" — "Бавария" состоится 22 октября, начало — в 22:00 мск.