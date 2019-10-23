Коноплянка: сталкивался с Лаосом 10 раз. Этот судья везде нас достает, особенно меня

Полузащитник "Шахтера" после ничьей с загребским "Динамо" (2:2) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов прокомментировал момент с назначением пенальти в ворота своей команды главным арбитром встречи Матеу Лаосом на 60-й минуте.



"Для меня это — не пенальти. Мяч не летел в сторону игрока. Он мешал Андрею Пятову выйти на мяч. Посмотрите, где был мяч, но этот судья достает везде нас, особенно меня.



Сталкивался с Лаосом 10 раз на футбольном поле. Девять матчей были такими. Был момент, когда на мне фолили сзади, соперник делал это много раз. Можно было посадить на карточку, а он дал им провести контратаку. Поговорил с Лаосом — несколько следующих действий было в нашу сторону", — приводит слова Коноплянки "Футбол 1/2".

https://footballua.tv/ru/news/74712-konoplyanka-o-debyutnom-gole-v-lch-za-shahter-ne-zrya-zhe-ya-s-marlosom-v-odnoy-komnate-zhivu

"Шахтер" набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице группы С. "Динамо" также с четырьмя очками располагается на второй строчке.