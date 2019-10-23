"Валенсия" упустила победу над "Лиллем" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Лига чемпионов
3 тур
Голы: Иконе, 90+5 - Черышев, 63.
"Лилль": Меньян, Тьягу Джало (Бамба, 87), Фонте, Брадарич, Зеки Челик, Габриэл, Сумаре, Андре, Луис Араужо (Иконе, 65), Юсуф Языджы (Реми, 71), Осихмен.
"Валенсия": Силлессен, Паулиста, Дьяхаби, Хауме Коста, Васс, Парехо, Кондогбиа (Солер, 46), Коклен, Черышев (Гарай, 87), Гомес, Гамейро (Ли Кан Ин, 65).
Предупреждения: Зеки Челик, 21, Луис Араужо, 42, Дьяхаби, 82, Джало, 87, Гомес, 90+3, Габриэл, 90+8.
Удаление: Дьяхаби, 84.
"Валенсия" упустила победу над "Лиллем" на 95-й минуте, Черышев забил гол
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