Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев прокомментировал поражение от "РБ Лейпцига" 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Эмоции отрицательные. Проиграли заслуженно или незаслуженно — не знаю, тяжело сказать. Начало второго тайма получилось ужасным. Пропустили два гола, тяжело было вернуться в игру. Пытались создать моменты и вернуться в игру, но не получилось.
Я, естественно, недоволен собой. В первую очередь, мы играем в команде. Если команда проиграла, то я не могу быть доволен собой.
Надо восстановиться. Сейчас нет права на ошибку. Надо продолжать работу и брать три очка в ближайших играх.
Сил хватало. Не хватило, наверное, концентрации и агрессии. За это поплатились", - цитирует Караваева ФК "Зенит".
Караваев: сейчас у "Зенита" нет права на ошибку
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