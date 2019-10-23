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Клопп: не особо наслаждался игрой с "Генком", но результатом доволен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Генком" (4:1).

"Были хорошие отрезки матча. Мы хорошо начали, но потом начали терять мяч в безобидных ситуациях, это случалось довольно неожиданно. Конечно, самое сложное — это обороняться. Наш первый гол получил блестящим. Таким был каждый из четырех голов.

Я не особо наслаждался игрой, а вот результатом — это да. Позади два выездных матча, каждый из которых был по-своему сложным. Не знаю, где мы сейчас. Знаю, что в воскресенье мы должны играть против "Тоттенхэма".

В предыдущие годы в таком матче мы могли сыграть вничью или даже проиграть. Были высокие скорости, и нам требовалось сохранять концентрацию. Соперник выпустил высокого нападающего. Хозяева стойко переносили удар после первого и второго пропущенных голов.

Окслейд-Чемберлен? Он был таким же, как и сама игра. Он был очень хорош, но может еще лучше, и он об этом знает. Он провел много времени вне игры, в некоторые моменты ему не хватало чувства ритма, но голы у него вышли на загляденье. Для него это большой шаг вперед", — цитирует Клоппа УЕФА.


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Теги: Клопп Ливерпуль Генк
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