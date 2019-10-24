Анчелотти вышел на 2-е место по гостевым победам в ЛЧ. Больше — только у Фергюсона

В среду, 23 октября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зальцбург" — "Наполи". Встреча группы Е завершилась победой итальянского клуба со счетом 3:2.Для главного тренера "Наполи" Карло Анчелотти эта гостевая победа стала 32-й в турнире. Это позволило ему обойти по этому показателю бывшего тренера "Арсенала" Арсена Венгера (31).Лидером же остается экс-тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон, на счету которого 39 побед.