» » Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов "Валенсия" - "Лилль"

Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов "Валенсия" - "Лилль"

Бригада российского арбитра Сергея Карасёва назначена на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Валенсия" - "Лилль", сообщает пресс-служба УЕФА.

В роли ассистентов главного арбитра выступят помощники Карасёва Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвёртым арбитром на эту встречу назначен Сергей Иванов. За VAR на матче будет отвечать немецкий рефери Бастиан Данкерт, ему будет помогать российский арбитр Виталий Мешков.

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов "Валенсия" - "Лилль" состоится во вторник, 5 ноября, на стадионе "Месталья" в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Карасев Валенсия Лилль
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 11 22
...
7 Вильярреал 11 17
8 Леванте 12 17
9 Валенсия 12 17
10 Атлетик Б 11 16
11 Хетафе 11 16
...
20 Леганес 11 5
Сезон | Таблица | Календарь
Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 ПСЖ 12 27
...
3 Нант 11 19
4 Марсель 12 19
5 Лилль 12 18
6 Реймс 11 18
7 Брест 12 17
...
20 Ним 11 11
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов "Валенсия" - "Лилль"
Вилков – непотопляемая катастрофа. Лишь в одном из 8 матчей его судейство никого не возмутило
Матч "Анжи" в ПФЛ отменили из-за погоды. В Черкесске на поле 20-сантиметровый слой снега
Аншо покинул пост главного тренера "Сьона", за который выступает Митрюшкин
Жена игрока "Манчестер Сити" открыто флиртовала со звездой бокса Уайлдером в ночном клубе
Вратарь немецкого клуба во время матча прогнал с поля радикальных фанатов
Белотти об игре рукой де Лигта: в других играх за такое назначали пенальти 1
Дзюба: не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором товарищ Артемов со мной работал 10
Рамос: "Реал" упустил хороший шанс возглавить таблицу
Зидан: в игре с "Бетисом" все было идеально, не хватило только гола
Гризманн: "Барселона" не знала, как реагировать на голы "Леванте" 1
Кутепов: на данном этапе не мы как команда подстроились под тренера, а он под нас 8
«Здесь правила игры для кого-то равнее». Даже VAR не помешал судье Вилкову поджечь РПЛ 45
Спортивный директор "Болоньи" не исключает трансфер Ибрагимовича
Лэмпард стал вторым тренером в истории "Челси", выигравшим 7 выездных матчей подряд
"Бетис" - первая команда Ла Лиги, не пропустившая от "Реала" в трех гостевых матчах подряд
Боярский: желтая Азмуну? Это был игровой момент, он ударил не специально 22
Медведев: играть через два дня на третий непросто 3
ЦСКА показал лучший результат в первом круге РПЛ при Гончаренко 3
Спортдиректор "Тамбова" о Мелкадзе: в "Спартаке" ему было сложно конкурировать
Бубнов: в нынешнем состоянии команды Гончаренко, ничья - это большой успех
Гвардиола обвинил Садио Мане в симуляциях 1
Медведев: "Зенит" доминировал и заслуживал победы 42
Вернер - первый за 18 лет игрок Бундеслиги, забивший трижды и отдавший три голевых паса в одной игре 1
Семак: были затяжки времени, они провоцировали футболистов 7
Конте: Лукаку при комплекции центрфорварда чудовищно быстр
Кириченко: удаление Бийола по делу. Чистая карточка 4
Агент: у меня было предложение для Дзюбы из Китая, предлагали зарплату в 7 млн евро 3
Игнатьев: учитывая, что "Зенит" имел численное преимущество, он потерял очки
Есть ли силы после Кубка? Анонс 21-го тура ФНЛ
Все новости