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Нигматуллин: буду рад ошибиться, но "Локомотив" проиграет "Ювентусу"

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса".
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Сегодня будет праздник футбола — Лига чемпионов. К нам в столицу приезжает титулованный соперник. Погода тоже соответствует — футбольная. Надеюсь, что "Локомотив" не проиграет.

На самом деле, грустно это говорить. Грустно, потому что, конечно, можно устраивать минутки патриотизма и кричать: "Ура, "Локомотив" — лучший", — но при всех определенных сложностях и с составом, и в игровом плане в последних матчах оптимизма практически нет. Мы будем продолжать верить в железнодорожников. Однако… я буду рад ошибиться, но, по-моему, сегодня проиграем именно мы. Во-первых, "Ювентус" выше классом. Во-вторых, для того, чтобы успешно выступать на всех фронтах, "Локомотиву" нужна глубина состава. Молодежь на скамейке — это замечательно и прекрасно, я поддерживаю. Но по большому счету команда выглядит уставшей, потому что играет один и тот же состав. Уставшие игроки — это не оправдание, конечно, но в то же время "Локомотив" не справляется", — сказал Нигматуллин в беседе с Sport24.


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Теги: Нигматуллин Локомотив Ювентус Лига чемпионов
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