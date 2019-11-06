Два очка у Гильерме, ноль - у "Локомотива". Оценки игрокам за матч против "Ювентуса"

Игнатьев – 3,0, Рыбус – 3,5. Владислав вперёд почти не ходил, а Мацей постоянно делал это в первом тайме и оформил по сути голевую передачу на Миранчука. Правда, затем поляк достал своими передачами назад защитникам, которые затем просто отдавали мяч сопернику. Но и в обороне поляк собрал более впечатляющую статистику из 2 отборов, 3 перехватов и выносов.
Можно было бы уверенно говорить, что крайние защитники со своей работой справились, но затем Дуглас Коста сделал петрушку из всех. Рыбус был последним рубежом перед Гильерме – и просто поднял руки, сигнализируя, что не трогал Косту, а тому и не нужен был никакой 11-метровый.
Хёведес – 3,5, Чорлука – 4,0. Пара центральных защитников провела хороший матч, но от действительно классных оценок их, как и команду, отделил 1 эпизод. Чорлука, несмотря на игнор забегающего за спину Игуаина в первом тайме, оставил более хорошее впечатление: его 9 выносов нельзя было не заметить. Да и в решающем голевом эпизоде Ведран держал своего игрока, в то время как Бенедикт нерасчётливо пошёл в подкат перед штрафной.
Крыховяк – 3,0, Баринов – 3,5. С одной стороны, великолепно, что Дмитрий не просто тянется за поляком, а становится лидером полузащиты «Локо». С другой стороны, Гжегож в домашних матчах Лиги чемпионов расстраивает завершением атак.
У Крыховяка совсем другой уровень точности передач по сравнению с Бариновым (91% процент против катастрофических 48%) при равной оборонительной статистике, хотя визуально агрессивный Баринов смотрелся лучше. Настрой вышел боком: Дмитрий набрал 5 фолов. Однако обошёлся без жёлтой и сделал кучу важной работы, не обсчитываемой статисткой.
Жемалетдинов – 3,5, Миранчук – 4,0, Мариу – 2.5. Рифат стал настоящим лидером атак «Локо» во втором тайме, да и в первом выдал вполне голевой навес на Миранчука. Алексей использовал другой свой момент и тем самым заслужил четвёрку, хотя в первом тайме отдавал много неоптимальных передач, нервничал, а после перерыва немного сник.
А вот Мариу показал, что не зря говорил: «Голевые передачи и голы – это не моё». Ужасная игра в атаке: тот самый удар, отбитый Бонуччи с ленточки, – единственное вменяемое действие чемпиона Европы впереди.
Эдер – 3,5. Другой триумфатор Евро-2016 тоже не отметился подвигами в атаке, но порой цеплялся за мячи впереди и уместно действовал в подыгрыше (92% точности передач – редкость для нападающего). Однако полезнее всего Эдер был на стандартах у своих ворот: таким образом он ликвидировал 4 из 7 угловых «Ювентуса».
Мурило – 2,5, Коломейцев – б/о. На этот раз Юрий Сёмин всё-таки пошёл на замену, которые почти не задействует по ходу сезона, да вот только срочных изменений требовала игра в Турине, а не в Москве. Мурило ничем не помог во время прорыва Косты – застрял где-то на линии защиты, не успел выдвинуться и помочь, оказавшись в полупозиции. Коломейцева оценивать нечего – игра шла вдалеке от его зоны. Он хоть и бросился в отчаянный подкат, спасти уже никак не успевал.
Фото: twitter.com/UEFAcom_ru, uefa.com, vk.com/fclokomotiv