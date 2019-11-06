Два очка у Гильерме, ноль - у "Локомотива". Оценки игрокам за матч против "Ювентуса"

Почти все футболисты «Локомотива» по-настоящему приятно удивили: не выставляя автобус, команда Сёмина была гораздо ближе к ничьей, чем в Турине, равно как и к победе.