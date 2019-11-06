Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмзи прокомментировал свой гол в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива" (2:1).
В эпизоде с первым голом туринской команды форвард Криштиану Роналду пробил по воротам со штрафного, а вратарь московского клуба Маринато Гилерме не смог зафиксировать мяч и пропустил его между ног. Мяч находился почти за чертой ворот, когда Рэмзи добил его в сетку. В итоге гол записали именно на Рэмзи, а не Роналду.
"Я был ближе всех к вратарю, увидел мяч на линии ворот и чисто на инстинкте отправил его в сетку. Пожалуй, это был самый легкий гол в моей карьере. Но, конечно, я извиняюсь перед Криштиану, что отобрал у него этот гол.
Мы приехали за победой и выходом в плей-офф. Мы добились этой цели. Сегодня мы счастливы, но уже концентрируемся на следующих играх.
Рад, что я первый англичанин, забивавший за "Ювентус" в Лиге чемпионов. Надеюсь, продолжу в том же духе, и наш клуб ждет успешная кампания в турнире", - цитирует Рэмзи Sport24.ru.
Рэмзи: я извиняюсь перед Криштиану, что отобрал у него гол
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»