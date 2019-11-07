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Забивший "Локомотиву" Рэмзи стал первым британцем, отличившимся за "Ювентус" в ЛЧ

В среду, 6 ноября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Локомотив" на "РЖД Арене" принимал "Ювентус". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу туринского клуба.

"Ювентус" быстро повел в счете: уже на 3-й минуте вратарь железнодорожников Маринато Гилерме грубо ошибся, пустив между ног удар со штрафного в исполнении Криштиану Роналду. Мяч в сетку переправил при этом Аарон Рэмзи, успевший коснуться мяча до того, как тот пересек линию ворот — гол в итоге записали на валлийца.

Таким образом, Рэмзи стал первым британцем, забившим за "Ювентус" в Лиге чемпионов.

Sport24


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Теги: Локомотив Рэмзи Ювентус Лига чемпионов
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