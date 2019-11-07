Игнатьев: несмотря на поражение, мне отрадно на душе от игры "Локомотива"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info поделился мнением о поражении "Локомотива" от "Ювентуса" в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

Фото: БелПресса

- По сравнению с первым матчем против "Ювентуса" "Локомотив", сделав определенные выводы, изменил тактическое построение игры. При этом команда не отошла от своего плана, который, как и предполагали многие, заключался в том, чтобы играть вторым номером, отдавая пространство и при владении мячом действуя на контратаках. Так оно и было. Но немножко повыше стал "Локо" выстраивать функциональный блок в этом матче, у центральной линии поля. Из здесь красно-зеленые все делали достаточно грамотно. Не давали оперативного простора, на котором соперник мог бы в полной мере проявить свои индивидуальные качества. Наверное, кому-то казалось, что этот удар Роналду на скользком поле, когда Гилерме не смог овладеть мячом, должен был негативно повлиять на хозяев. Однако они быстро переосмыслили ситуацию и поддержали своего вратаря. Они хорошо оборонялись и проводили не только скоростные, но и качественные атаки, и последовал быстрый ответный гол Миранчука. Да и в целом были моменты у ворот соперника.



Во втором тайме "Ювентус" усилил игру. Как ни странно покажется, не особо в этом матче блистал Роналду. Ничего, кроме момента с забитым мячом, у него не получалось. Но дело здесь не только в нем, но и в грамотных действиях игроков "Локомотива", которые не позволили ему развернуться. И как раз замены, произведенные во второй половине, помогли итальянской команде, а "Локо" некем особо было усиливаться. Чувствовалось, что накопилась усталость.



- И снова, как и в предыдущей встрече с "Ювентусом" этот фактор не позволил "Локо" добиться положительного результата?



- Да, и здесь та же самая картина. Уже меньше хозяева поля владели мячом и больше ошибались. Уже меньше было переходов из обороны в атаку. Потому что это сопряжено с динамикой. Нужно обязательно преодолевать расстояния. Чтобы это делать, нужны силы. Но казалось, что все будет нормально и они дотянут. Но, как и в прошлой игре, не хватило концентрации. Тем не менее на душе от этой игры у меня отрадно, поскольку наша команда выглядела очень достойно. У нас нет таких мастеров, как у нашего соперника. Но тактику на игру "Локо" реализовал полностью, а это самое большое завоевание. В таких моментах, где проявляется уровень мастерства, нам пока трудно конкурировать с ними.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info