Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от противостояния с "Ювентусом" и Криштиану Роналду, в частности.
"Пропустить в конце матча в Турине и дома — это болезненный удар. Очень неприятно. Мы рассчитывали на большее и могли брать очки в обоих матчах. От этого обиднее вдвойне. Мы не дотерпели. Побеждает сильнейший.
Конечно, я знал, что Роналду будет играть на моем фланге. Знаю, в каком стиле Криштиану действует, как открывается. Изучал его и в Турине. Нужно постоянно следить за ним — в любой момент Роналду может открыться за спину или в зону между защитниками. Необходимо быстро решить, бежать с ним до конца, либо ловить в офсайд, либо передавать партнеру. Это очень непросто. Старался сделать все, чтобы он не забил и у него не возникало моментов. Роналду закрыли, но за другими футболистами "Ювентуса" не успели. Нужно было закрывать всех", - цитирует Игнатьева ФК "Локомотив".
Игнатьев: Роналду закрыли, но за другими футболистами "Ювентуса" не успели
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