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Лебедев: 4-е место "Локо" в группе ЛЧ второй год? А ЦСКА проигрывает "Лудогорцу"

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" — "Байер" (0:2).

"Поражение всегда обидно и досадно, мы надеялись на более хороший результат. Хотели продолжить евровесну, но не сложилось. Почему не сложилось, лучше спросить у Сёмина. Второй тайм проиграли полностью, а на замену выпустить некого – «скамейки» нет. Одним составом, 28 матчей играть тяжело.

Резонно ли ставить вопрос о доверии Сёмину? На эту тему даже не заикайтесь. Сёмин делает для "Локомотива" столько, сколько не сделает никто. Он привёл клуб к чемпионству, взял два Кубка, сейчас идёт на втором месте. Лига чемпионов — это слишком серьёзный турнир, чтобы по нему оценивать работу тренера.

"Локомотив" занимает последнее место в группе второй год подряд? ЦСКА шесть лет подряд занимал последнее место, почему вас это не беспокоит? А сейчас проигрывает "Лудогорцу". Вы знаете, кто такой "Лудогорец"? Я вот в первый раз слышу о нём. В Лиге чемпионов играют сильнейшие, куда нам… Мы должны расти и стремиться. Спасибо, что хоть так играет. Шансы имели", - цитирует Лебедева "Чемпионат".


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Теги: Лудогорец ЦСКА Лебедев Локомотив Байер
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