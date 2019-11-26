Нападающий "Байера" Леон Бэйли прокомментировал победу своей команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Локомотивом".
"Погода? Вчера было намного холоднее, чем сегодня. Сегодня тоже было не холодно, но лучше, чем вчера.
"Локомотив" очень хорошо начал игру. Это всегда важно — начинать хорошо. Они прессинговали нас, у них были моменты. Но мы показали себя настоящей командой. Показали, что можем контролировать себя, какой бы сложной ни была ситуация. Мы сыграли отлично против сильной команды.
Мы знали, что у "Локомотива" медленная защита, поэтому я, Карим и Мусса старались использовать свою скорость по максимуму. Мы хотели их заставить работать.
Это прекрасное чувство — иметь шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Все этого хотят. Мы должны быть сконцентрированы, должны показать хорошую игру в следующем матче. "Локомотив" — очень сильная команда, много индивидуально сильных игроков. В атаке они были очень хороши. Миранчук лучше меня? Никто не лучше", - цитирует Бэйли "Чемпионат".
Бэйли: знали, что у "Локомотива" медленная защита и старались это использовать
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